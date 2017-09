Begini Cara Mudah Menulis di Media

Reportase Caroline Tantijono

HRD Adm Midtown Residence Surabaya

KINI menulis bukan lagi hal sulit dan menakutkan. Hal itu dibuktikan puluhan peserta beragam profesi dalam seminar Cara Mudah Menulis di Media, Rabu (23/8/2017), di kampus IBMT School of Management Surabaya. Mokhamad Solikhan, founder Happy Writing School, guru, developer property, dan penulis, hadir sebagai pemateri tunggal.

Solikhan meyakinkan peserta, banyak manfaat yang bisa didapat dengan menulis. Selain dapat membangun personal branding, tulisan juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan kebaikan, dikenal masyarakat, meningkatkan karir, hingga terapi diri.

Ada banyak jenis tulisan yang ditawarkan di media, dari opini, berita, resensi buku, puisi, komik, atau artikel. Jadi, pastikan menulis dan mengirimkan tulisan di rubrik yang tepat agar tulisan bisa diterbitkan.

Solikhan menambahkan, dalam menulis berita harus menggunakan unsur 5W+1H (what, where, when, why, who, how) yang penulisannya tidak harus berurutan, tetapi setiap tulisan berita harus ada enam unsur tadi.

Selain 5W+1H, ada tujuh hal penting lain yang harus dipahami, yakni baru terjadi, unik, asas keterkenalan atau ketokohan, asas kedekatan, dampak suatu kejadian, dan tren yang terjadi saat ini.

Dalam menulis berita, penting memperhatikan judul karena yang pertama kali dilihat pembaca adalah judul. "Jika judul berita menarik, pembaca akan senang untuk membaca hingga selesai," ujar Solikhan.

Hadirnya Dendy Arifianto, penulis tunanetra dari Pandaan, menjadi motivasi peserta untuk semangat menulis.

"Bagaimana menumbuhkan mood menulis saat tak ada inspirasi?" Imam Mahmud, developer asal Sidoarjo, menuangkan rasa penasarannya.

"Harus mengingat kembali apa tujuan awal menulis? Dengan begitu motivasi menulis akan senantiasa terjaga," jawab lugas Solikhan.