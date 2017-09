Rayakan Ulang Tahun Eva Celia, yang Dilakukan Sophia Latjuba ini Bikin Netizen Terharu

SURYA.co.id – Eva Celia, putri aktris Sophia Latjuba dan musisi Indra Lesmana ini tepat berusia 25 tahun pada hari jadinya yang jatuh pada 21 September.

Sang ibu, Sophia Latjuba memberikan kejutan untuk merayakan hari bahagia putrinya tersebut.

Melalui instagram pribadinya, @sophia_latjuba88, ia mengunggah fotonya yang tengah memberikan kue ulang tahun untuk Eva.

Pada foto tersebut, Aktris Cantik berdarah Jerman-Bugis ini menuliskan caption,

“Coming back on time for my baby’s special day!

I am so proud of the way you have grown into this fine young woman : intelligent, grounded, talented, classic, humble, kind, with such integrity.

May you rejoice at being yourself.

May you follow the song of your soul.

May you wander confidently outside the flock.

May you know the exquisite happiness of God’s love.