Kerja Ekstra demi Lingkungan, Warga RW 2 Medokan Semampir Aktif Ikut Lomba

SURYA.co.id | SURABAYA - Berlokasi di daerah pinggiran, tidak memiliki lokasi wisata dan sebagian besar warganya bekerja sebagai karyawan. Gambaran inilah yang melekat di Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Kendati tidak memiliki potensi wisata unggulan, berkat semangat dan kerja keras warganya, wilayah ini dikenal sebagai kampung wisata lingkungan.

Ini terbukti dengan beragam prestasi yang pernah di sandang kampung ini, semisal predikat 'Best of the Best Merdeka dari Sampah pada 2013', kampung pemilahan sampah dan kampung sanitasi terbaik, pahlawan lingkungan dan banyak lainnya.

Bukti nyata inilah yang menjadikan kampung ini sering jadi rujukan kunjungan tamu dari Pemkot Surabaya maupun dari dinas-dinas.

Rina (31), kader Kelurahan Medokan Semampir memgungkapkan, banyak event yang diikuti RW 2.

Meski tidak semua tergerak menjaga kebersihan, beberapa warga memiliki sikap sosial tinggi, sehingga mampu mengurus lingkungan warga lainnya.

“Kami ada kader di tiap RT, kadang saling mengingatkan dan memacu agar ikut menjaga kebersihan dengan cara ikut lomba,” ungkapnya.



Mau tidak mau, sebagian warga harus bekerja ekstra. Misal dalam penghijauan, ada warga tidak peduli dan membuat lahan rumahnya gersang maka secara swadaya warga kampung menyumbang tanaman untuk menghiasi rumah warga lainnya.

“Dengan ada lomba ini, warga semakin kuat gotong royongnya. Tak hanya itu, mereka semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” terang Rina.

Kali ini, Medokan Semampir bahkan jadi tuan rumah untuk penilaian Kota Sehat di Kecamatan Sukolilo.

Mulai produk UKM hingga para kadernya ikut serta menyambut rombongan tamu dari pemerintah pusat.