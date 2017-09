Acha Septriasa – Wah, Arti Nama Anaknya Keramat kalau di Negara ini!

SURYA.CO.ID – “Telah lahir si kecil pertama ku BRIDGIA KALINA KHARISMA dengan berat 3,20 kg dan panjang 47 cm pada tanggal 20 September 2017 , pukul 12.14 waktu NSW , di Royal Hospital for Women Sydney. Moment ini aku persembahkan untuk @lactamilmama #karenaMamaPastibisa #motherhood video edited by @jicproduction Song : Nichole Nordeman - Slow Down,” tulis Acha Septriasa di akun Instragramnya yang telah terverifikasi dan memiliki lebih dari 1 miliar pengikut.

Dalam video yang baru diunggah beberapa jam lalu, hari ini (21/09/2017) Acha membagikan secuplik proses lahirannya mulai dari dia berbaring penuh keringat hingga akhirnya sang anak ada di pelukan sepasang suami-istri yang menikah Desember tahun lalu itu.

Bridgia Kalina Kharisma, itulah nama sang buah hati pertama Acha.

Berasal dari “Brighid”, nama perempuan bahasa Irlandia itu ternyata adalah nama seorang Dewi api yang diidentikkan dengan puisi dan kebijaksanaan.

Dewi puisi ini adalah putri dari Dewa Dagda yang memiliki predikat sebagai sosok ayah.

Tak hanya itu, Dewa Dagda mampu mengendalikan kehidupan dan kematian menurut mitologi Irlandia sebagaimana ditulis dalam buku karya Patricia Monaghan dengan judul The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore.

Sebuah laman di balik makna nama, Behind the Name menuliskan, “The Irish name Brighid which means ‘exalted one’.”

“Nama Irlandia Brighid berarti ‘yang termulia’,” begitu kira-kira terjemahannya.

“Because of the saint, the name was considered sacred in Ireland, and it did not come into general use there until the 17th century.”

“Karena kesuciannya, nama itu ditentukan sebagai nama keramat di Irlandia, dan tidak sebagai penggunaan umum hingga abad ke-17,” jelas laman tersebut.

Wah, rupanya Acha tidak main-main kalau memilih nama ya. Kalau kamu, apa nama impianmu?