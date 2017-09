2 Bulan Menikah, Eks Istri Aktor Samuel Rizal Sudah Melahirkan, Netizen Ribet Hitung Usia Kehamilan

SURYA.co.id - Kabar bahagia datang dari mantan mantan istri aktor Samuel Rizal, Stevianne Agnecya.

Hari ini (21/9/2017) pukul 07.22, istri Anggi Pratama melahirkan bayi mungil yang diberi nama Raffasya Zayn Pratama di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Stevi membagikan kabar bahagia itu di akun instagramnya.

"Heaven has smiled down on earth today as we , Anggi & Stevi are happy to announce the arrival of our little bundle , cilla's little brother - Raffasya Zayn Pratama -

On 21st September'17 at 07.22 Am

3.2kg, 49cm . Terimakasi Allah," tulisnya.

Sebelumnya, selebgram cantik ini juga membagikan momen-momen menjelang kelahirannya di akun Instagram Story akunnya @steviagnecya.

Kabar ini disambut heboh netizen karena selisih kelahiran dengan hari pernikahannya hanya dua bulan.

Seperti diketahui, Stevi, sah menjadi istri seorang pilot bernama Anggi Pratama sejak Minggu (23/7/2017).

Pernikahan keduanya belum ada 1 bulan saat itu, namun perut Stevie sudah menjadi sorotan.

Dalam unggahan tersebut, perut Stevie tampak besar.

Biasanya, Stevie sering mengenakan pakaian longgar, namun kini Stevie justru tampil percaya diri mengenakan bikini.