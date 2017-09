Video : Hebat! Wanita ini Bisa Mainkan Alat Musik Tanpa Menyentuhnya, Begini Caranya

SURYA.co.id – Seorang wanita bernama Carolina Eyck menjadi terkenal karena ia bisa memainkan alat musik tanpa harus menyentuhnya.

Business Insider, mengunggah video tentang Carolina Eyck dan alat music kesayangannya, theremin.

Melalui akun twitter @businessinsider, dituliskan “this woman plays the theremin – an instrument that is played without being touched (wanita ini memainkan theremin, sebuah instrumen yang dimainkan tanpa harus disentuh)”

Wanita kelahiran tahun 1987 ini merupakan musisi yang telah dikenal memiliki spesialisasi dalam alat musik theremin.

Theremin, dilansir dari Wikipedia, adalah sebuah alat musik elektronik yang ditemukan pada tahun 1920. Yang kemudian dipatenkan tahun 1928 oleh Lev Termen, seorang ahli fisika.

Cara memainkan theremin terbilang unik karena pemain tidak perlu menyentuh alat musik ini untuk mengeluarkan bunyi.

Prinsip kerja theremin adalah alat ini memiliki 2 antena.

Antena yang berdiri tegak digunakan untuk mengatur pitch atau untuk memainkan nada.

Semakin dekat suatu gerakan dilakukan kea rah antenna, maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

Apabila tangan diarahkan semakin jauh dari antena, nada yang dihasilkan akan lebih rendah dari sebelumnya.