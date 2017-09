Glenn Alinskie Unggah Foto, Netter Salah Fokus ke Perut Chelsea Olivia

SURYA.co.id – Pasangan muda Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia yang baru saja merayakan pesta ulang tahun putri mereka yang jatuh pada 9 September kemarin kini mengunggah foto kebersamaan keluarga kecilnya lagi.

Melalui instagram pribadinya @glennalinskie, ia mengunggah foto kebersamaannya bersama sang istri dan anak.

Pada foto tersebut dituliskan “Time spent with family is worth every second.”

Tidak sampai 1 jam, foto tersebut telah disukai oleh lebih dari 27 ribu pengguna instagram.

Tak ketinggalan, sebanyak lebih dari 170 komentar memenuhi unggahan Glenn Alinskie tersebut.

Foto tersebut membuat netizen salah fokus pada Chelsea Oivia yang tengah menggendong putri mereka, Nastusha.

Chelsea yang menggunakan pakaian berwarna merah itu membuat warganet memperhatikan bagian perutnya.

Salah seorang pengguna instagram dengan akun @vithamelia menuliskan komentar, “Gafok sm perut @chelseaoliviaa”

Akun @fitri_setiyawan juga menuliskan komentar bernada sama yaitu, “Salfok sama perutnya @chelseaoliviaa”

Pemilik akun @nacitainka juga meninggalkan komentar “Ka Chelsea seperti ngisi lagi yak”

Atau komentar dari @fia_fia16, “Itu perut.a kak @chelseaoliviaa efek baju atau emang lagi hamil lagi ya? @chelseaoliviaa”

Reaksi netizen yang mengomentari perut Chelsea Olivia ini kemudian membuat netizen lainnya membela Chelsea, seperti beberapa komentar berikut.

@mahardika_nesya : Seorang ibu yg sudah melahirkan anak itu biasa kalau perut nya kendor. Yg bilang salfok ke perut berate blm pernah ngalamin ya..

@newdestiyantiputri : Pasca melahirkan jd masih gendut..Nanti lama2 jg ilang…