Dukung Smart City, ITS dan Lintasarta Resmikan Co-Working Space

surabaya.tribunnews.com/habibur rohman

Rektor ITS Joni Hermana dan Presdir Lintasarta Arya Damar meninjau Ruangan ITS Worklink BPPU bantuan Lintasarta di gedung pusat riset ITS Surabaya, Rabu (20/9/2017). Ruangan yang berada di lantai 7 ini sebagai fasilitas untuk mendukung Program pemerintah menumbuh kembangkan 1.000 Start Ups (pemula bisnis) di Indonesia.