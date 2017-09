Aduh, Pria ini Alami Hal Konyol yang Bikin Meringis : Bagian Vitalnya Terjepit Saat Ngegym

SURYA.co.id – Seseorang yang sangat menyukai olahraga memang hal yang wajar, namun pria ini bisa dibilang terlalu berlebihan saat ngegym.

Pria ini harus mengalami kejadian yang membuat orang meringis, bagian vitalnya terjepit weight plate atau beban yang berbentuk cakram dari logam.

Entah apa yang pria di Worms, Jerman, ini lakukan hingga bagian vitalnya bisa terjepit dalam cakram logam tersebut.

Melansir dari mirror.co.uk, kejadian ini tersebar setelah akun pemadam kebakaran setempat mengunggah peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dalam unggahan tersebut tampak cakram logam yang telah dipotong, dan tulisan sebagai berikut.

“A message of a somewhat different kind was received on Friday morning, 15.09.2017, at the control centre.



One person had a very sensitive part of the body trapped in the hole of a 2,5 kg-dumbbell disk.

With the help of a cutting grinder, a vibrating saw and a hydraulic rescue device, the dumbbell weight could be removed after three hours

(Pada tanggal 15/9/2017, ada sebuah pesan yang berbeda dikirim ke control pusat.

Seseorang terjepit bagian sensitifnya pada lubang cakram logam seberat 2,5 kilogram.