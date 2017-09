VIDEO : Ikan ini Selalu Muncul Pasca Badai Besar, Ternyata . .

SURYA. co.id – Seekor ikan hiu dikabarkan selalu terlihat setelah terjadi badai, kemudian foto kemunculannya menjadi viral di media sosial.

Melansir dari YouTube Mashabel News, ikan ini disebut “Hurricane Shark” atau “Hiu Badai” karena foto kemunculannya selalu tersebar setelah terjadi badai.

Foto yang menjadi viral tersebut menunjukkan bahwa ikan hiu ini terlihat berenang di jalanan yang terendam air akibat badai.

Ternyata, foto "Hiu Badai" ini merupakan foto yang diedit dengan photoshop.

Hasil photoshop hiu yang berenang di jalanan ini awalnya muncul dan tersebar melalui twitter.

Salah satu pengguna twitter mengunggah foto "Hiu Badai" setelah terjadinya Badai Harvey yang menyebabkan banjir besar di Texas dengan cuitan, “Believe it or not, this is a shark on the freeway in Houston, Texas. #HurricaneHarvy (Percaya atau tidak, ini adalah hiu di jalanan Houston, Texas #BadaiHarvy)”

Fenomena "Hiu Badai" ini rupanya telah viral sejak tahun 2011, dan fotonya selalu diunggah dan menjadi viral pasca terjadinya badai, misalnya setelah badai-badai berikut.

1. Badai Irene

Seorang pemilik akun @salma_khan mengunggah foto Hiu Badai setelah Badai Irene terjadi. Foto tersebut diberi keterangan, “A shark swimming in the street in Puerto Rico after #HurricaneIrene hit (Seekor hiu berenang di jalanan Puerto Rico setelah #BadaiIrene melanda).”

2. Badai Sandy