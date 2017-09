VIDEO : Tukang Cukur ini Pakai Api untuk Rapikan Rambut Klien, Tekniknya Mencengangkan!

SURYA. co.id – Seorang tukang cukur di Mohandessin, Mesir, yang bernama Mohammed Hanafy menjadi terkenal karena teknik cukur berapinya.

Melalui video yang diunggah oleh akun @mashable melalui twitter, ditunjukkan teknik cukur berapi yang dilakoninya.

Mashable mengunggah video tersebut dengan cuitan, “We’re going to stick with traditional scissors (kami akan tetap memakai gunting biasa).”

Dalam video tersebut, tampak Hanafy sedang mencukur rambut salah satu kliennya dengan menggunakan api besar yang menyala.

Ia mengatakan, api dapat meluruskan rambut dengan hasil yang lebih lurus serta bertahan lebih lama daripada pelurusan rambut menggunakan teknik biasa.

Hasil pelurusan rambut pun dikatakannya bisa bertahan hingga 1 hingga 1,5 bulan.

Nyala api, lanjutnya, juga berguna untuk mempertahankan warna rambut.

Tak hanya itu, kelebihan perawatan rambut dengan api ini dikatakan juga dapat mencegah rambut bercabang dan mengatasi ketombe.

Karena cara yang menegangkan dan tidak biasa dalam menangani rambut klien tersebut, Mohammed Hanafy kini menjadi terkenal dan tekniknya menyebar seperti rembetan api.

Teknik berapi ini digunakan Hanafy setelah ia melihat tren menangani rambut dengan api yang awalnya berasal dari Pakistan lalu merambah Gazadan menjadi viral di media sosial.