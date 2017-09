Metode Meratakan Perut Buncit dari Jepang ini Bisa Dicoba, Mudah Banget!

SURYA. co.id – Perut buncit seringkali menjadi masalah yang meresahkan bagi sebagian orang karena dapat mengganggu penampilan.

Kaitan perut buncit dengan kepercayaan diri seseorang ini yang kemudian mendorong usaha untuk menghilangkan perut buncit.

Usaha yang dilakukan bisa berbagai macam mulai dari mengatur pola makan hingga beragam jenis olahraga demi memperoleh perut rata yang diidamkan banyak orang.

Salah satu tips yang bisa dicoba untuk mendapatkan perut ideal ditunjukkan dalam video berikut.

Video ini diunggah oleh How To Get Health melalui akun twitter mereka yaitu @HealthyVideo.

Unggahan video tersebut disertai cuitan “A Japanese Method For Quickly Removing Belly Fat (Metode Jepang untuk Mengusir Lemak Perut dengan Cepat).”

Dalam video berdurasi selama 48 detik ini, ditunjukkan cara melakukan metode asal Jepang untuk membuang lemak yang bersarang di perut dengan ilustrasi grafis.

Pertama, cara yang harus dilakukan untuk mencoba metode ini adalah, berdiri tegak.

Saat berdiri, letakkan salah satu kaki anda di depan, sedangkan kaki lainnya di belakang.

Pusatkan berat badan anda pada tumit sebagai titik berat, kemudian angkat kedua lengan sambil menarik napas selama 3 detik.