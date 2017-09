Azka Corbuzier Bawa Pulang Silver Play Button, Netizen

SURYA.co.id | SURABAYA – YouTube kembali memberikan “Piagam Tombol” Perak (Silver Play Button) pada creator Youtube (YouTuber) di Indonesia.

Acara YouTube Space ini berlangsung di Jakarta kemarin, Senin (18/9/2017).

Salah satu YouTuber muda Indonesia, Azka Corbuzier memboyong satu Silver Play Button, karena jumlah Suscribernya yang mencapai 135 ribu lebih.

Deddy Corbuzier sang ayah, baru saja mengunggah foto saat Azka menerima piagam tersebut di akun Instagram miliknya.

“Congratulations @azkacorbuzier for your #youtubesilverplaybutton #youtube keep make me proud OK kiddo. Or i poisons u....(atau aku akan meracunimu)” caption Deddy.

Di foto tersebut Deddy tampak mendampingi putranya penuh bangga.

Konten YouTube Azka banyak mengulas tentang mainan baru, game, atau aktivitasnya.

YouTubenya juga sempat populer karena video tentang Story of Broken Home.

Netizen tak ketinggalan berkomentar. Mereka memberikan selamat kepada Azka, bahkan menyindir Deddy yang jumlah Suscribernya hanya 500 ribuan.

@aiez12_09 “Salam hormat... Keren berprestasi tanpa sensasi berlebih...”