Waduh, Instagram Berubah 4 Grid! Apa Kabar Nasib “Anak Feed”?

SURYA.CO.ID – Kaum milenial sedang dihebohkan oleh uji coba Instagram terhadap jumlah grid (baris) pada tampilan utama penggunanya.

Khususnya bagi si “anak feed” ini bukanlah pertanda baik.

“Feed” sendiri berarti isi kesuluruhan tampilan tiap pengguna Instagram atau istilah lain dari “galeri pengguna”.

Sejak awal Instagram mempunyai format 3 baris bila penggunanya mengeklik tampilan awal.

Fitur Instagram ini tentunya dimanfaatkan oleh mereka yang memedulikan kerapihan feed.

Berbagai penataan dapat ditemukan di media sosial satu ini agar terlihat berseni alias “aesthetic” dengan format 3-foto-per-baris.

Sayangnya, dewasa ini beberapa pengguna mengalami perubahan pada aplikasi mereka di mana jumlah baris per feed menjadi 4 baris.

Tentu saja ini mengacak-acak apa yang sebelumnya mereka tata.

Dilansir dari laman komunitas perempuan buatan Amerika, Hello Giggles, banyak pengguna yang melakukan protes via Twitter.

Akun bernama @ItsMisterJadhav mengunggah hasil tangkap layarnya, “Hey @instagram, people have spent years perfecting their feeds. No 4 grid update please.”