Hasil Lengkap Liga Inggris Pekan Kelima, Duo Manchester Pesta Gol

Romelu Lukaku mencetak gol Manchester United ke gawang Everton pada partai lanjutan Premier League, kasta pertama Liga Inggris, di Stadion Old Trafford, Minggu (17/9/2017).

SURYA.co.id - Manchester City bersama Manchester United termasuk anomali pada pekan kelima Premier League musim 2017-2018.

The Citizens berhasil menaklukkan Watford 6-0, sedangkan The Red Devils mengalahkan Everton 4-0.

Klub Manchester itu termasuk dua tim yang terhindar dari hasil imbang yang dialami separuh laga di pekan ini.

Man City dan Man United juga menjadi tim yang menang dengan selisih lebih dari satu gol.

Adapun partai yang menghasilkan kemenangan dengan margin satu gol antara lain Bournemouth vs Brighton & Hove Albion, Crystal Palace vs Southampton, dan Newcastle United vs Stoke City.

Striker Manchester City, Sergio Aguero, pun menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Liga Inggris musim ini.

Berikut hasil lengkap Liga Inggris pekan kelima :

Bournemouth 2 - 1 Brighton & Hove Albion (Andrew Surman 67', Jermain Defoe 73'; Solly March 55')

Crystal Palace 0 - 1 Southampton (Steven Davis 6')

Huddersfield Town 1 - 1 Leicester City (Laurent Depoitre 46'; Jamie Vardy pen-50')