Channing Tatum Tetap 'HOT' di Balik Baju Princess

SURYA.co.id | SURABAYA - Aktor tampan Hollywood, Channing Tatum baru saja dikerjai sang teman Halle Berry.

Halle Berry menantang Channing untuk berdandan dan mengenakan kostum ala Princess Frozen, di acara The Ellen Show.

Usai berbusana seperti princess, dirinya menyanyikan lau "Let It Go" dan menari berputar, diiringi musik.

Meski berdandan cantik, aktor yang tergabung dalam film Kingsman: The Golden Circle ini membuat semua orang terkesan.

@theellenshow "Tomorrow, get ready to see @ChanningTatum like you’ve never seen him before"

Meski begitu, Channing tetap dipuji, ketampanan dan kegagahan postur tubuhnya dalam acara talk show tersebut.

Sebuah akun Instagram @hollywood_channel mengunggah video Channing yang menggemaskan.

Netizen Indonesia, penggemar Channing Tatum pun ikut berkomentar di akun instagram tersebut.

@ulfatis "tetep aja HOTTTT tidak ada dua nya yg bikin ga hot dia cuma 1...udh punya pasangan min huft"

@bunga_utami_23 "kmren liat ini sumpah lucu".

Aktor tampan kelahiran Alabama ini agaknya selalu menarik perhatian para penggemar.