Syahrini Foto Usai Mandi Bikin Gagal Fokus, Netizen 'Demplon euy'

SURYA.co.id | SURABAYA - Artis cantik Syahrini terus membuah heboh media sosial, khususnya di akun Intagram miliknya @princessyahrini.

Mantan duet Anang Hermasyah ini kerap mengunggah kemewahan dan perilaku centilnya, seperti saat menyapa penggemar dengan mengucapkan kata "manja" dan banyak lagi.

Beberapa saat lalu, Syahrini tengah memposting foto dirinya sedang bercermin di depan sebuah wastafel mewah.

Dia tampak menggunakan kimono mandi berwarna putih, dan handuk berwarna putih untuk menutup rambutnya.

"Feels So Fresh After Spending An Hour In The Bathub," caption Syahrini pada foto.

Syahrini mengaku baru saja selesai mandi. Dari lokasinya, Syahrini sedang berada di Bali.

Foto yang dipostingnya itu membuat sejumlah netizen gagal fokus.

@havizakmal "Demplon euy"

@prastia_s "seksi amat njirrre"

@ariany_ap "Pamer pantat nih tante"