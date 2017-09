Ariel Noah Ulang Tahun, Seperti Ini Ucapan yang Diberikan Sophia Latjuba

SURYA.co.id | JAKARTA - Nazril Irham atau Ariel NOAH merayakan ulang tahunnya yang ke-36, Sabtu (16/9/2017).

Tak ingin melewatkan hari bahagia tersebut, artis peran Sophia Latjuba pun turut memberikan ucapan kepada Ariel lewat Instagram miliknya, @sophia_latjuba88.

Ia mengunggah foto Ariel yang sedang berpose di depan patung Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln.

Pada keterangan foto berwarna hitam putih itu, Sophia membubuhi keterangan, "In the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. -Abraham Lincoln".

"Happy Birthday!" sambungnya dengan diakhiri simbol hati dan kue ulang tahun.

Para pengguna Instagram turut memberikan ucapan ulang tahun dan doa untuk Ariel lewat kolom komentar foto tersebut.

"Dirgahayu bang @ariel_inst semoga selalu happy bareng mbak @sophia_latjuba88," tulis seorang warganet.

"Barakallah fiii umrik di sisa usia my @ariel_inst smg Allah SWT beri kemudahan unt disegerakan ber SaMaWa wif @sophia_latjuba88 . Dirgahayu bang," kata yang lainnya. (Sintia Astarina)

