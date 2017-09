Adam Levine dan Behati Prinsloo Nantikan Anak Kedua, Postingannya di Instagram Seksi!

SURYA.co.id - Kabar bahagia datang dari pasangan artis musik Adam Levine dan supermodel Behati Prinsloo.

Pasalnya, Prinsloo sedang mengandung anak kedua mereka.

Kabar itu dibocorkan Prinsloo lewat Instagram miliknya @behatiprinsloo.

Ia mengunggah foto dirinya sedang menggunakan bikini, lalu menunjukkan perutnya yang sudah mulai membesar.

"ROUND 2.....," begitu Prinsloo menulis pada keterangan foto.

Begitu foto itu dipublikasikan di Instagram, kolom komentar foto itu pun dibanjiri dengan ucapan selamat dari para warganet.

“Have a happy pregnancy, bee! much loves from Indonesia,” kata seorang warganet.

“Dang that was fast but congrats to you and Adam and Dusty's gonna be a big sister,” tulis warganet lainnya.

Sebagai informasi, anak pertama Levine dan Prinsloo yang berjenis kelamin perempuan lahir pada September 2016 lalu.

Anak mereka diberi nama Dusty Rose.

“Aku memiliki seorang anak perempuan, aku memiliki istri tercantik di dunia. Aku adalah salah satu orang beruntung yang pernah hidup dan itu tak ada hubungannya denganku,” ujar Levine beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari E!Online.

“Ini berkaitan dengan orang-orang yang sangat mencintaiku, aku berterima kasih kepada semua orang itu. Aku tidak bisa melakukannya sendri, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih,” sambungnya. (Sintia Astarina)

Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul : Adam Levine dan Behati Prinsloo Menanti Anak Kedua Mereka