Sandara 2NE1 Posting Foto Ini, Netizen : Jadi Thunder ke Indonesia Belajar Masak?

SURYA.co.id – Netizen heboh karena Sandara Park, anggota girlband 2NE1, mengunggah foto mi goreng di akun twitternya @krungy21.

Dalam foto yang diunggahnya pada Rabu, (13/9/2017) itu ia mencuitkan, “Omg!!! This is my midnight snack made by chef Thunder mi goreng!!! Yummy!!! I like it!!! I hanve to go to sleep now, goodnight”

Cuitan Sandara tersebut berarti “ini snack malamku yang dibuatkan oleh koki Thunder mi goreng!!! Yummy!!! Aku suka!!! Sekarang aku harus tidur, selamat malam”

Foto tersebut menunjukkan mi goreng yang dibuatkan oleh adiknya, Thunder, yang juga merupakan idola K-Pop.

Thunder merupakan mantan anggota boyband MBLAQ, setelah memutuskan tak lagi bergabung pada tahun 2014 lalu.

Menanggapi cuitan wanita kelahiran Busan, 12 November 1984 itu, netizen ramai-ramai membalas unggahan foto mi goreng tersebut.

Seorang pemilik akun @oddnoob mencuitkan, “OOOOOH YESSSSS” dan menyertakan foto mi instan asal Indonesia.

Pemilik akun @nctyongs pun memastikan, apakah snack malam Dara itu benar-benar Indomie Goreng dengan mencuitkan tweet balasan, “Indomie Goreng?”

Akun @OHMY090997 turut meramaikan unggahan Dara dengan menuliskan, “Jadi kmaren thunder jauh2 dri korea ke indo itu slain promo film jg bwt bljar masak indomi goreng?”

Thunder sendiri diketahui sangat menyukai Indomie Goreng setelah tinggal satu bulan di Indonesia untuk syuting film Forever – Holidays in Bali.

Dalam film tersebut, Thunder menjadi pemeran utama pria dalam film yang mengusung genre drama romantis untuk remaja bersama Caitlin Halderman, lawan mainnya di bawah arahan sutradara Ody C. Harahap.