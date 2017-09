Francia Raisa Tak Diketahui Dekat dengan Selena Gomez tapi Postingannya Setahun Lalu Bikin Terenyuh!

SURYA.CO.ID – Nama Francia Raisa melambung setelah dipaparkan Selena Gomez dalam caption panjang di unggahan Instagramnya kemarin (14/09/2017).

“Sosok malaikat”, begitu para netizen menjuluki Francia di kolom komentar itu.

Bila sebagian besar belum pernah menyadari kehadiran perempuan yang terlahir dengan nama Francia Raisa Almendárez ini di kehidupan Selena, ternyata setahun lalu sebuah postingan diunggah Francia dan baru-baru ini mendapat tanggapan lebih dari 800 komentar, 'menjawab' semuanya.

22 Juli 2016, Francia mengunggah sebuah gambar selfie-nya bersama Selena Gomez.

Dengan pose pipi Selena menempel di kening Francia, seolah memberikan tanda bahwa di dalam foto adalah kedua perempuan dengan hubungan erat.

Caption (keterangan gambar) di bawahnya itulah yang mengundang ratusan netizen berkomentar.

Tangkap Layar (Akun Instagram Pribadi Francia)

Spaninski: @franciaraisa you are an angel for helping @selenagomez ! You are what the world needs (love emoticon) I admire you 2! (@franciaraisa kamu sungguh seorang malaikat yang membantu @selenagomez! Kamu adalah sosok yang dunia butuhkan (emotikon cinta) aku mengagumi kalian berdua!

Justinlouisse: Thank you so much. You're really an angel. (Terima kasih banyak. Kamu sungguh seorang malaikat.)

Mithusssssss: Am very much interested to know how you guys met your friendship and stories behind that (Aku sungguh sangat tertarik untuk mengetahui bagaiman kalian berdua bertemu dan kisah-kisah di baliknya)

I went through heartbreak this year and you left the studio and drove out of your way to come see me and comfort me. I received good news last month and you facetimed me minutes before you went up on stage just to congratulate me. There are so many moments we have and things you do that I cherish and don't take for granted. Wether its crying, laughing, or simply sitting on my kitchen floor throwing our hands up in the air confused at life, I'm thankful you're always there. I am obsessed with every memory we've built in the last 8 years and the ones we have yet to create. I am so grateful that God put you in my life when he did. If you think about the time that we met and where we were in our lives when we first hung out, his timing was perfect. It's been so inspiring watching you grow and to grow with you. I learn so much from you and I'm so so so proud of you. Happy Birthday Hermana. Love you so so so much @selenagomez

Ternyata, foto itu diunggah Francia sebagai ucapan selamat ulang tahun untuk Selena Gomez.

Aku mengalami patah hati tahun ini dan kamu meninggalkan studio dan pergi dari sana untuk datang padaku dan menenangkanku. Aku mendapat kabar baik bulan lalu dan kamu menatapku beberapa menit sebelum kamu naik panggung hanya untuk menyelamatiku. Banyak sekali masa-masa yang kita miliki yang aku hargai itu dan tak menganggapnya sebagai pemberian semata-mata. Entah itu tangisan, tawa, atau sesederhana duduk di lantai dapurku merentangkan tangan di udara dan bingung atas kehidupan, aku bersyukur kamu selalu di sana. Aku sungguh mencintai setiap masa yang kita bangun 8 tahun terakhir dan yang belum kita buat. Aku bersyukur bahwa Tuhan memberikanmu di hidupku. Bila kamu berpikir saat kita bertemu dan di mana kita dulu saat kali pertama kita pergi bersama, waktu-Nya sempurna. Betapa menginsipirasi melihatmu tumbuh dan tumbuh bersamamu. Aku belajar banyak darimu dan aku sungguh sungguh sungguh bangga padamu. Selamat ulang tahun Hermana. Sungguh sungguh sungguh sayang kamu @selenagomez

Betapa manisnya hubungan kedua perempuan ini, ya!