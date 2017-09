WhatsApp: Malu Salah Kirim Pesan? Tenang, Fitur ini Akan Hadir di Ponselmu!

SURYA.CO.ID – Sebuah laman informasi teknologi asal Amsterdam, The Next Web (TNW) memberitakan bahwa WhatsApp akan segera merilis fasilitas “tarik kembali” atau “hapus pesan dari semua orang” dalam waktu yang tidak lama (12/09/2017).

“WhatsApp is getting closer to rolling out its ‘Delete for everyone’ feature, which lets you wipe out messages you sent by mistake before your contact has had a chance to read them,” tulis Mix dalam laman tersebut.

“WhatsApp semakin dekat untuk meluncurkan fitur ‘Hapus untuk semua orang’, yang memungkinkanmu melenyapkan pesan yang tidak sengaja terkirim sebelum penerima berkesempatan membacanya,” begitu kira-kira terjemahan tulisan Mix di atas.

“The company has finally begun testing the functionality on Android and iOS devices, serial WhatsApp leaker WABetaInfo reports,” lanjut Mix.

“Perusahaan tersebut akhirnya memulai percobaan pada Android dan iOS, lapor WABetaInfo.”

Yang menarik dari fitur ini adalah bagaimana pesan yang sebelumnya sudah muncul di kolom notification atau pemberitahuan juga akan terhapus.

“This message was deleted,” begitu kalimat yang akan terlihat di kolom pemberitahuan pada layar nantinya. “Pesan ini dihapus.”

Begini tampilan yang diunggah oleh WABetaInfo, halaman penggemar atau fanpage dari WhatsApp, via akun Twitternya:

Meski belum ada kejelasan tanggal pasti fitur ini dirilis tapi kalau beneran bisa, wah, kita nggak perlu deg-degan kalau salah pencet ya!