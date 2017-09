Lima Desainer Angkart Keberagaman Budaya Indonesia di Panggung New York Fashion Week

Tema Sawunggaling yang diangkap desainer asal Surabaya Melia Wijaya di New York Fashion Week.

SURYA.co.id - Lima desainer Indonesia, Dian Pelangi, Barli Asmara, Catherine Njoo, Melia Wijaya, dan Vivi Zubedi, Doris Dorothea mencuri perhatian penikmat fashion internasional saat tampil dalam ajang New York Fashion Week, First Stage Spring Summer 2018.

Ajang ini digelar di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, 7 September 2017.

New York Fashion Week: First Stage sendiri merupakan bagian dari perhelatan mode terbesar di dunia mode internasional, New York Fashion Week (NYFW).

Kelima fashion designer ini telah memenuhi persyaratan yang diajukan International Management Group (IMG) selaku penyelenggara New York Fashion Week.

IMG menilai sisi orisinalitas, kekuatan konsep, kemampuan produksi, hingga konsistensi desainer dalam berkarya.

Group Indonesia Diversity menjadi tema yang diusung kelima desainer kebanggaan tanah air saat tampil dengan ciri khas mereka.

Setiap desainer mengangkat tema keberagaman suku, budaya, dan agama yang melebur menjadi satu kesatuan atas nama Indonesia. Masing-masing membawakan 12 koleksi.

Terinspirasi dari zaman Victorian, Barli Asmara mengangkat tema Canities Subita.

Ia memperlihatkan koleksi ready to wear deluxe dengan nuansa serba putih dan memperlihatkan kecanggihan kerajinan Indonesia.

Siluet dan potongan pada lengan dan pinggang dalam rancangan Barli juga terinspirasi dari tren abad ke 18.