Lelaki inilah Perias Cinta Laura yang Dampinginya dari Jakarta hingga Bertemu Selena Gomez

SURYA.CO.ID – Belum usai kehebohan akun Instagram pribadi Cinta Laura akibat postingan-postingannya bersama aktris sekaligus penyanyi papan atas Hollywood, Selena Gomez.

Tangkap Layar (Akun Instagram Pribadi Cinta Laura)

Bila di postingan sebelumnya (12/09/2017) Cinta hanya mengunggah sebuah gambar bersama mantan pacar Justin Bieber itu yang sedang menatap sebuah kamera.

Kali ini perempuan yang kelahirannya bertepatan dengan tanggal Kemerdekaan Indonesia itu justru memamerkan sebuah video terlihat begitu akrab berbincang bersama Selena Gomez sedang dikelilingi beberapa kamera.

Seolah kawan lama tak bertemu, mereka saling merangkul serta berpegangan tangan.

Tangkap Layar (Akun Instagram Pribadi Bubah Alfian)

Menonton kedua aktris berbincang, banyak netizen melontarkan komentar mereka sama-sama cantik.

Dan inilah sosok lelaki di balik kecantikan Cinta Laura selama menghadiri rentetan acara..

Tak hanya sebagai makeup artist atau perias, dia juga menjadi teman setia Cinta mengelilingi kota paling popular di Amerika tersebut.

Terlihat dari postingan storygram Cinta kemarin (13/09/2017) di mana Cinta mempertontonkan berbagai alat serta kebutuhan makeup di atas meja.

Diiringi musik, Cinta arahkan kamera ke seorang pria yang menggenggam hairdryer atau pengering rambut tengah berjoget mengikuti alunan musik.

Tangkap Layar (Storygram Cinta Laura 13 September 2017)

"Thank you for getting me ready everyday Bubah Vango @bubahalfian," terang Cinta dalam storygramnya. "Terima kasih sudah membantuku bersiap-siap setiap harinya Bubah Vango @bubahalfian.

Tangkap Layar (Akun Instagram Pribadi Bubah Alfian)

Siapa sangka ternyata lelaki yang digandeng Cinta sejak New York Fashion Week beberapa hari lalu hingga perilisan Coach x Selena Gomez adalah perias asli Indonesia, Bubah Alfian.

Namanya sudah tidak asing lagi bagi para pencinta dunia rias di Indonesia.

Sering membagikan postingan inspiratif seputar makeup di akunnya, selain sudah tercentang biru, akun Bubah juga miliki lebih dari 407.000 pengikut.

Unggahan terbarunya perihal video Cinta hadiri brand Selena tersebut dibanjiri 107 komentar saat berita ini diturunkan (14/09/2017).

Tangkap Layar (Akun Instagram Pribadi Bubah Alfian)

“Cantikan @claurakiehl ternyata, produk kita lebih oke lhoo hahaha..,” tulis sebuah akun bernama muhammadmuliadekamora di kolom komentar akun Instagram Bubah Alfian.