Busyet. . . Harga Jam Tangan yang Dipakai Syahrini Bisa Dipakai Beli 10 Rumah Mewah

SURYA.co.id - Nama artis Syahrini tak jauh dari kesan glamour dan mahal.

Gaya hidup penyanyi kelahiran Bogor ini memang di atas standar normal, bahkan boleh dibilang sangat mewah.

Hal itu ditunjukkan dari pakaian, aksesoris hingga tas yang dikenakan yang semuanya tidak murah.

Bahkan artis yang betah menjomblo ini memiliki kegemaran berkeliling dunia dengan menggunakan penerbangan kelas pertama.

Baru-baru ini Syahrini kembali membuat heboh setelah mengunggah foto di akun instagramnya, Senin (11/9/2017).

Artis yang kerap disapa Incess itu mengenakan sebuah jam tangan berwarna emas, Senin (11/9/2017).

Pada foto tersebut, Inces terlihat seperti sedang menelepon.

"I Love Older Things That People Have Used And Cherished, They Have Personality, Character And Soul. Loving My New-Old All-Gold," tulis Syahrini dalam keterangan foto itu sembari menambahkan tagar #VintageRolex #DaytonaPaulnewman #6263.

Ternyata, harga jam tangan yang dikenakan Syahrini ini bukan main mahalnya.

Hal ini diketahui dari foto yang diunggah akun Instagram, @fashionsyahrini yang memang membahas segala sesuatu yang dikenakan Syahrini dan keluarga.