Warga Kampung Margorejo Olah Cabai, Terong, dan Seledri Jadi Sirup, Manisan Hingga Puding

SURYA.co.id | SURABAYA - Apa jadinya kalau bahan-bahan seperti cabai, seledri, dan terong diubah jadi sajian seperti sirup, wedang, hingga puding?

Kalau anda penasaran rasanya, maka bolehlah anda datang ke kampung RT 5/RW 3 kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Sebab, di sanalah semua menu itu ada.

Buktinya, sirup seledri, sirup cabai, wedhang cabai, coklat cabai dan puding cabai, sudah tertata rapi di meja tempat berkumpulnya warga, saat Surya berkunjung ke kampung itu, Rabu (13/9/2017).

Sajian itu adalah produk unggulan hasil inovasi kampung best of the best Merdeka Dari Sampah Surabaya, 2017.

"Kami memang mengembangkan tanaman cabai, terong dan seledri di green house. Lalu kami ingin berinovasi membuat produk olahan dari tiga tanaman tersebut," ucap inovator produk unggulan kampung RT 5 RW 3 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo, Ika Pujiastuti.

Ia mengatakan, seledri misalnya, lantaran termasuk sayur yang punya khasiat menurunkan tekanan darah. Oleh mereka, sayur itu diolah menjadi sirup segar. Agar menghilangkan bau langu dari seledri, Ika menambahkan perasa melon namun tetap dengan tidak merusak kandungan gizinya.

"Begitu juga untuk olahan cabainya. Kami buat sirup juga. Rasanya membuat efek hangat ke badan, kami kemas botolan kecil hingga besar," kata Ika.

Tak hanya minuman, bibit cabai sebanyak 300 buah membuat green house kampung mereka banyak panen cabai. Hingga akhirnya mereka memiliki ide untuk membuatnya sebagai aneka makanan.

Salah satunya adalah coklat cabai. Coklat yang ada dicairkan dan diberi sejumlah biji cabai. Cabai berperan sebagai pengganti daun mint.

Begitu juga untuk puding cabai. Cabai dicampurkan dalam pembuatan puding untuk membuat rasa strong pada puding. Dan rasanya cukup enak dan dipuji oleh setiap tamu yang datang.