Ustad Guntur Bumi Kecelakaan, Curahan Hati Puput Melati Bikin Terenyuh

SURYA.co.id – Ustadz Guntur Bumi dikabarkan mengalami kecelakaan tragis pada Senin (11/9/2017) malam.

Kecelakaan lalu lintas itu terjadi di kawasan Kunciran, Tangerang Banten.

Dalam sebuah tayangan infotainment, suami Puput Melati itu tampak sedang menjalani perawatan intensif dengan leher yang dipasangi penyangga.

Guntur Bumi menjalani perawatan

Ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Ibu Kunciran Tangerang sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain yang tak disebutkan namanya.

Puput Melati, melalui akun instagramnya memposting sebuah foto quote yang bertuliskan “Without the dark we’d never see the stars” yang artinya “tanpa gelap kita tidak akan bisa melihat bintang”.

Dalam foto tersbut Puput menuliskan caption “semua punya perannya masing2”.

Unggahan Puput Melati ini kemudian dikomentari pengikut instagramnya dengan dukungan dan doa untuknya.

@reny_yulianti_sakinah : Kaka @puputmelati,,, syafallah buat abi nya anak2

@iezmiey_aniezchasetiawan : Buti dan kluarha yang sabar ya bun…syafakillah buat abi… Sedih lihat berita di TV…langsung keingetan ponakan yg cantik” dan ganteng…! !!!

@bunda_amavi : YaAlloh….semoga ustad cepat sembuh…masih diberi panjang umur..agar masih bisa dampingin kluarga yg bahagia

@chaeralee : Syafakallah buat suami yah beb. Huhuuu baru aja kirim poto kalian kmrn yah. Semoga lukanya cepet pulih. Sabar yah sayang.