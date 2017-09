Tren Make Up Kekinian yang Makin Nyeleneh Tapi Jadi Viral, Ada-Ada Saja!

SURYA.co.id – Make up yang semakin digemari kini membuatnya tidak bisa dilepaskan dari keseharian wanita.

Para pecinta make up juga bisa lebih bebas dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam merias diri.

Saking kreatifnya, kini bermunculan tren make up yang aneh tapi justru menjadi viral.

Apa saja tren make up tersebut? Simak berikut ini…

1. Butterfly Make Up

Tren make up kupu-kupu ini menjadi viral di instagram.

Hingga saat ini (13/9/2017), jumlah unggahan foto dengan tanda pagar butterflymakeup berjumlah 3.839 post.

Foto ini dibagikan oleh penggemar make up dari seluruh dunia.

Salah satunya adalah pemilik akun @irvtchel

Dalam unggahan tersebut ia menuliskan “There is no such thing as too extra I’M LITERALLY A BUTTERFLY”