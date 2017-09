Sebelum Dilantik, Halimah Yacob, Presiden Wanita Muslim Singapura Tulis Surat Menyentuh

SURYA.co.id | SURABAYA - Hari ini Singapura melantik presiden baru mereka, untuk menggantikan presiden sebelumnya, Tony Tan Keng Yam.

Publik sedang membicarakan figur presiden Singapura terpilih, yang dikenal dengan nama Halimah Yacob ini.

Selain menjadi presiden perempuan pertama di Singapura, Halimah juga seorang presiden pertama yang beragama Islam di negaranya.

Sebelum pelantikan, perempuan berdarah melayu ini mengunggah secarik surat untuk warga Singapura.

Surat yang langsung ia tulis sendiri dengan tangan dan tinta warna hitam.

Foto tersebut diunggah dengan caption "Dear Singaporeans, I will be submitting my Nomination Form tomorrow. I will also be making a pledge to all of you from the Nomination Centre. Here is a letter to each and every single one of you. Thank you for reading, thank you for your support, and I look forward to seeing all of you. #DoGoodDoTogether #halimahyacob #nominationday #lettertosingapore #singapore #igsg #"

Dalam surat Halimah untuk warga singapura ini terselip kalimat "Doing Good, Doing Together", yang mengajak masyarakat Singapore untuk membangun negara mereka bersama.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (13/9/2017) sebelum menjadi presiden Halimah sempat menjabat sebagai Ketua DPD mulai tahun 2013.

Dirinya juga dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan tinggal di sebuah rumah susun.

Pribadinya yang sederhana itu sepertinya tumbuh karena

kehidupan di masa kecilnya, yang sering membantu sang ibu berjualan nasi Padang