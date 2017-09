Halimah Yacob, Presiden Wanita Muslim Pertama Singapura Terkenal Baik dan Murah Senyum

SURYA.co.id | SURABAYA - Terpilihnya Halimah Yaqob menjadi Presiden Singapura menjadi viral di media sosial.

Ini karena latar belakang Halimah Yacob yang merupakan seorang perempuan, melayu, sekaligus beragama Islam.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Halimah Yacob merupakan presiden terpilih perempuan muslim pertama Singapura.

Dia juga presiden pertama yang beretnis Melayu dan beragama Islam, dimana etnis dan agama ini menjadi minoritas di Singapura.

Yang mengejutkan lagi, Halimah Yacob begitu terlihat akrab dan murah senyum dengan warga Singapura beretnis Tionghoa, ras mayoritas di negara tersebut.

Halimah Jacob sering kali mengunggah kebersamaan bersama warga yang dikunjunginya. Terlihat di setiap unggahan fotonya di Facebook @halimahyacob dan Instagram.

Netizen pun memujinya @Bert Fern "You have vision for the people God bless"

Setelah terpilihnya menjadi Presiden, Halimah mendapatkan banyak pujian di media Sosial Instagram.

@kyrillos.gavriel "Can't wait to call you Mdm President"

@agilsbasstianCongratulations madam! Proud of you.