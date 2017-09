Cinta Laura Bikin Iri saat Foto Bareng Selena Gomez, Fokus ke Bawah, Eeh. . Keluar Komentar Nyinyir

SURYA.co.id - Artis Cinta Laura semakin kuat menapakkan kaki di industri film Hollywood.

Terhitung tiga film garapan Hollywood telah dibintangi gadis berdarah Indonesia-Prancis ini.

Film pertama berjudul The Philosopher ( After The Dark) dirilis tahun 2013.

Dalam film ini, artis kelahiran 17 Agustus 1993 ini berperan sebagai salah satu siswa asal Indonesia bernama Utami.

Di film ini pula Cinta beradu acting dengan aktris ternama Hollywood, Bonnie Wright.

Sementara film kedua berjudul The Ninth Passenger, Cinta Laura didapuk menjadi pemeran utama.

Cinta yang memerankan tokoh Nicole ini harus beradegan ranjang dengan lawan mainnya dan hal ini merupakan pertama kalinya untuk Cinta.

Film ketiga bergenre horror thriller, TAR, Cinta Laura memerankan tokoh Camilla Landry.

Dan, belum lama ini dikabarkan Cinta juga tengah menyelesaikan film 'Crazy For The Boys' yang rencananya akan dirilis tahun 2018.

Makin bersinarnya Cinta di industri film Hollywood membuatnya akrab dengan sejumlah bintang.