VIDEO - Penampakan Awan Menyerupai Tsunami Bikin Geger Warga

SURYA.co.id - Fenomena alam yang langka berupa munculnya awan yang mirip ombak di laut terjadi di Amerika Serikat.

Seorang wanita yang tinggal di Hinesville, Georgia, berhasil mendokumentasikan kejadian ini.

Bentuk awan yang tidak biasa ini kemudian menjadi perhatian warga.

Pemilik akun Instagram @johanna_hood_37 mengunggah foto fenomena ganjil tersebut.

“Welp… it’s the end of the world guys sooo k bye ( ini adalah tanda akhir dunia, jadi sampai jumpa) #wut #ilovethunderstorms #hinesville #georgia #theweatherchannel #nofilter #iphonephotography”

Foto yang diunggah Johanna diambil hanya menggunakan kamera ponsel dan tidak menggunakan filter apapun.

Unggahan Johanna mengundang komentar banyak netizen.

Bliemietphotography : Whoa?! Are those clouds?! They look like frozen waves!! (apakah itu awan? Terlihat seperti ombak yang membeku!)

Celestepav What in the world?!?! Never seen anything like that!!!! (belum pernah melihat yang seperti itu!)

Emilykhowell : so scary but beautiful!!! (sangat mengerikan tapi indah!)

Sebuah chanel youtube juga mengunggah kumpulan foto dan video terkait fenomena tersebut.

secureteam10 : “HORRIFYING” Mist Engulfs Georgia Town! 9/5/17, yang artinya kabut mengerikan melanda Georgia.

Dalam video tersebut, terlihat seolah awan merupakan ombak tinggi yang akan menelan rumah-rumah di bawahnya.