Seleksi CPNS Kemenkumham 2017 - Ini Bocoran Kiat Sukes Ujian SKD!

Surya.co.id | SURABAYA - Tes pertama Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kemenkumham 2017berlangsung mulai hari ini, Senin (11/9/2017) serentak di seluruh Indonesia.

Drama menunggu portal Kemenkumham dan BKN sudah berakhir. Saar ini peserta harus mempersiapkan berkas, serta kemampuannya untuk mengikuti tes seleksi.

Berikut Daftar Persiapan yang tidak boleh kamu lupakan!

1. Siapkan Berkas

Sebelum berangkat, adakalanya para peserta CPNS menyiapkan berkas dan dokumen asli. Seperti berikut

1. Iajazah / STTB (asli)

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Keterangan Perekam Kependudukan (asli)

3. Lembar bukti pendaftaran sccn (fotocopy)

4. Pas Foto Ukuran 4x6 berlatar belakng merah 2 (dua) lembar

5. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Verifikasi Dokumen Asli dan Pengukuran Tinggi Badan akan mendapatkan Kartu Peserta Ujian.

2. Tepat waktu

Sebaiknya kamu tidak datang terlambat, supaya semua berjalan lancar. Ini juga bisa mengurangi rasa grogi kamu.

3. Kumpulkan Nilai Terbanyak

BKN (Badan Kepegawaian Negara) telah memberikan informasi melalui Twitter @BKNgoid terkait nilai yang harus dikumpulkan peserta, untuk bisa lolos seleksi SKD.

Peserta harus mengumpulkan Passing Grade SKD CAT BKN, TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 75, TIU (Tes Intelegensia Umum) 80, TKP (Tes Karakter Pribadi) 143. Kurang dari Passing Grade, kamu bisa dinyatakan gagal.

Sebaiknya kamu belajar. Masih dari Twitter @BKNgoid, contoh soal yng bisa kamu pelajari seperti ini :

SKD TKP, Jwban paling benar dapat nilai 5, paling salah nilai 1. Contoh: Jika ada ortu mau nyebrang jalan, what will you do?

SKD TIU, contoh soal : 1. Perancis-Paris, Indonesia- ...? Jawaban : Jakarta.

2. Deret hitung: 1,3,5,7,...,11. Jawaban : 9. Simpel & logis ya

SKD TWK, pertanyaannya seputar sejarah, jadi sebaiknya kamu banyak membaca.

Semoga berhasil!