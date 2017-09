Ingat, Mulai Oktober Lewat Tol Waru-Juanda Harus Pakai E-Money. Tak Terima Bayar Tunai

SURYA.co.id | SURABAYA - Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) terus serentak digelorakan di layanan jalan tol di Suraaya. Di ruas tol Waru - Juanda, mulai Oktober tak melayani bayar tunai.

Namun semua akan bertahap dijalankan gerakan nontunai di ruas tol Menuju Bandara Juanda itu. Saat ini, empat gardu tol non tunai dioperasikan sekaligus.

"Tadi pagi gardu tol nontunai di Pintu Tol Menanggal sudah kami operasikan. Ini khusus pengguna e-money. Cukup tapping langsung bablas," kata Zulhair, Humas PT Citra Margatama Surabaya (CMS) selaku operator Tol Waru-Juanda Surabaya, Senin (11/9/2017)

Dua gardu tol nontunai dibuka di Pintu Menanggal. Pantauan di lokasi, nyaris antrean di gardu tol untuk nontunai itu sangat lancar. Hanya sekitar lima detik pergerakan setiap kendaraan di tol tengah Kota itu.

Berbeda dengan tiga gardu tol tunai yang banyak dipenuhi antrean mobil. Di akses tol ke Bandara Juanda dan kawasan Industri SIERR Surabaya ini masih banyak yang memadati gardu tol tunai. Sementera gardu tol otomatis (GTO) nontunai lebih sedikit.

Zulhair mencatat bahwa setiap hari ada sekitar 48.000 kendaraan yang melintas di tol Juanda itu. Namun hanya 14 persen yang selama ini menggunakan layanan non tunai.

"Ini tantangan kami untuk gerakan nasional nontunai. Oktober besok kami tergetkan semua layanan harus nontunai. Gardu tol semua akan dilayani non tunai," kata Zulhair.

Selain dua gardu tol nontunai dibuka khusus di pintu Menanggal, dua gardu yang sama nontunai juga sudah dibuka di Pintu Bandara Juanda. Semua untuk memangkas antrean masuk tol.

"Kami menargetkan Oktober semua gardu nontunai. Namun kami masih akan membuka gardu tunai dan berangsur kami ganti nontunai," kata Zulhair.

Karena gerakan bayar tol nontunai itu, asongan kartu tol non tunai beraksi di pintu Tol Menanggal Tol Waru-Juanda. Penyedia top up non tunai ini berjualan di pintu masuk tol.

"Sampai hari ini sudah laku 40 kartu. Ramai banyak yang beli. Katanya takut tak bisa masuk tol bulan depan," kata Andik, penjual e money itu.

Salah satu pengendara saat diwawancarai mengaku senang jika pembayaran tol nontunai. "Pasti lebih cepat. Tapi jika ada trouble mesin harus diantisipasi," kata Hidayat, pengguna tol Juanda.

Sementara itu, di ruas tol paling padat di Surabaya Tol Surabaya-Gempol, akan menolak kendaraan tanpa e-payment Oktober besok. Bahkan petugas polisi dan TNI dikerahkan untuk "mengusir" penendara tanpa e-money.

"Di ujung akses tol akan ada petugas Jasa Marga, bank, polisi dan TNI mencegat pengemudi. Hanya yang punya e money yang boleh masuk pintu tol," kata Humas PT Jasa Marga Cabang Surabaya Gempol Agus Tri Antyo.

Saat ini, Jasa Marga terus melakukan sosialiasisasi hilangkan penggunaan bayar tunai tol di ruas Surabaya-Gempol itu. BUMN ini juga telaga menyurati ke setiap instansi dan perusahaan angkutan agar beralih ke nontunai.