Dicibir setelah Ganti Kelamin, Eks Artis Cilik Kini Banjir Pujian karena Prestasi Kelas Dunia

SURYA.co.id - Mantan artis cilik Renaldy Denada Rachman pernah membuat heboh gara-gara keputusan kontroversialnya untuk menjadi seorang transgender.

Sejak saat itu, Renaldy Denada Rachman yang akhirnya memproklamirkan dengan sebutan DEna ini selalu menjadi sorotan.

Tidak sedikit komentar miring dilayangkan ke akun instagramnya terutama ketika dia membagikan foto-foto seksinya.

Banyak netizen yang menyuruh Dena untuk kembali menjadi sosok aslinya sebagai seorang laki-laki.

Namun, komentar nyinyir itu berubah pujian ketika artis kelahiran 30 Agustus 1987 itu tampil di ajang bergengsi New York Fashion Week (NYFW).

Di ajang yang diikuti para desainer top dunia itu, Dena tampil memamerkan produk sepatu yang diberinya label @thedramashoes.

"Thank you NY for the opportunity! We finally did our NYFW runway show debut!," tulis Dena di caption fotonya.

princessrenata_: So pround of u kak @denarachman pngn bgt ky kk

zilla_ackerman: ka denaaa.. im so proud of you omg you look so pretty

centiaseptia: Keren banget kak... selamat ya udah bisa sukses... do'a keluarga selalu ada utk Kaka