Pasar Segmen Menengah Sambut Positif Produk Citra Garden di Kawasan Sidoarjo

GM Citra Garden Sidoarjo, Vica Yustisiana (kedua dari kiri) didampingi Edi Mulyono, Direktur Ciputra Group (kedua dari kanan), disela launching produk Kluster The Orchad, Minggu (10/9/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Respon pasar properti di segmen menengah di kawasan Citra Garden Sidoarjo yang dikenal premium, cukup positif.

Hal itu diungkapkan General Manager Citra Garden Sidoarjo, Vica Yustisiana Wirastuti, di sela launching The Orchad, kluster perumahan baru, Minggu (10/9/2017).

"Progres kami mendapat respons pasar cukup positif. Dari 80 unit rumah tapak dua lantai yang kami tawarkan ke konsumen, sekitar 50 persen sudah laku," jelas Vica didampingi Illa Fardha Aulia, Marketing Manager Citra Garden.

Kluster The Orchad ini dijual dengan harga mulai Rp 1,1 miliar hingga Rp 2,7 miliar.

Harga ini masuk dalam jajaran pasar segmen menengah bagi konsumen Surabaya yang biasanya memilih kawasan premium di Surabaya Barat.

Menurut Vica, kawasan premium Surabaya Barat sudah jarang yang menyediakan produk harga tersebut.

Sehingga pihaknya optimis bisa menarik konsumen dengan bugdet harga itu untuk belanja properti di wilayah Sidoarjo.

"Selain itu nilai lebih dari proyek ini bagi konsumen investor juga menarik. Setelah kami tawarkan sejak bulan Agustus lalu, hingga launching hari inj, harga masih sama. Setelah akhir pekan ini, harga akan naik 2 persen," tambah Illa.

Ditargetkan sebelum akhir tahun, produk kluster ini bisa sold out, meski tidak 100 persen, paling tidak bisa mencapai lebih dari 90 persen.

Karena ada pula konsumen dari The Orchad, yang kemudian tertarik dengan produk kluster The Green Hills Citra Garden yang lingkungannya sudah jadi. Saat ini ada sisa 15 unit di kluster The Green Hills yang masih bisa ditawarkan ke konsumen.

Dalam launching menghadirkan penampilan artis Tata Janeta itu, Direktur Group Ciputra, Edi Mulyono, mengakui pasar menengah maaih tumbuh.

"Di segmen harga Rp 1,1 miliar hingga Rp 2 miliar miliar, pasar masih tumbuh. Untuk kluster ini kami siapkan investasi Rp 300 miliar," jelas Edi.