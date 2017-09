Update Lokasi dan Jadwal Tes SKD CPNS Kemenkumham 2017 Terbaru, Jawa Timur Lokasinya di Sini

Surya.co.id | SURABAYA - Untuk membantu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham 2017, pihak pemerintah terus mengupdate informasi melalui akun Twitter @BKNgoid

Beberapa saat lalu, BKN telah update terkait lokasi tes (seleksi kompetisi dasar) SKD CPNS Kemenkumham 2017.

"#SobatBKN, berikut Lokasi Tes SKD dengan CAT BKN yang telah dipersiapkan BKN, http://www.bkn.go.id/?p=33987 untuk... http://fb.me/YWXYuyR0 "

Sejumlah peserta CPNS Kemenkumham 2017 yang mendaftar tak tinggal diam. Mereka berbagi informasi terkini perkembangan CPNS Kemenkumham di kolom komentar status terkini BKN.

Update terbaru lokasi SKD diupdate akun @initial_o37 beberapa menit yang lalu.

Pelaksanaan Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) dengan Computer Asissted Tes (CAT) pelamar CPNS Kemenkumham 2017, kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana rencananya akan dipusatkan di 30 titik lokasi yang tersebar.

SKD Dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 11 sampai 16 September 2017. Total peserta SKD diprediksi mencapai 211.538 peserta.

Untuk 33 titik lokasi pelaksanaan SKD akan berlangsung di kantor pusat BKN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, Kantor Wilayah Kemenkumham, serta bekerjasama dengan pemerintah daerah terkait.

Berikut lokasinya:

Jakarta:

- BKN Pusat (Gedung CAT), Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.

- BKN Pusat Lantai 8, Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jalan Letjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur.