Seminggu Menikah dengan Hamish Daud, Raisa Unggah Video di Toilet, Lihat Postingannya

Laporan wartawan SURYA, Any Riaya Nikita

SURYA.co.id - Sudah satu minggu Raisa Andriana dan Hamish Daud resmi menjadi Suami Istri.

Sekadar diketahui, keduanya menikah pada Minggu (3/9/2017).

Setelah itu mereka kini diketahui tengah berbulan madu.

Ya, dalam instagram story yang dibagikan Raisa lewat akun instagramnya, ia terlihat sedang bersantai dengan latar belakang kolam renang.

Pemilik akun @raisa6690 tersebut juga membagikan pemandangan pantai yang indah dalam 2 instagram storynya.

Raisa juga mengunggah sebuah toilet unik dengan menuliskan "Always feels so welcome here. Is that toilet smiling or what?" dalam videonya.

Inilah momen saat Raisa Mengunggah video di kamar mandi (Instagram Story Raisa)

Caption yang ditulis Raisa tersebut berarti, "selalu merasa disambut di sini. Apakah toiletnya sedang tersenyum?"

Ada apa dengan toilet itu? Nah, rupanya, dalam video tersebut, tampak sebuah kloset yang tutupnya terbuka secara otomatis ketika Raisa memasuki toilet.

Selain itut, Raisa juga merekam keindahan pantai, video sarapan paginya dengan pemandangan outdoor.

Dalam dekorasi sarapan paginya, penyanyi kelahiran Jakarta, 6 Juni 1990 ini menunjukkan hiasan berbentuk hati dari bunga berwarna merah.

Selain Raisa, akun instagramnya Hamish Daud juga membagikan video bulan madunya.

Pasangan yang menggelar pernikahan di Hotel Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat ini kompak tidak saling menunjukkan wajah pasangan masing-masing.