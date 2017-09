Laudya Cynthia Bella – Yuk, Intip Gaya Para Pasangan Seleb yang Hadir di Pernikahannya

Laporan wartawan SURYA, Ursha Jannati

SURYA.co.id - Resepsi pernikahan Laudya Cynthia Bella pada Jumat (8/9/2017) digelar di tanah kelahiran sang suami dihadiri oleh beberapa selebriti ibukota.

Di antara mereka ada Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu, Titi Kamal dan suaminya, Melly Goeslaw, serta sejumlah artis lain lagi.

Kehadiran deretan artis saat pernikahan Laudya Cynthia Bella menarik disimak.

Berita Artis Laudya Chntya Bella 3 (Instagram)

Berikut deretan artis yang hadir itu berdasar penelusurhan SURYA.co.id

Shireen Sungkar & Teuku Wisnu

Berita Artis Laudya Chntya Bella 2 (Instagram)

Pasangan muda yang memasuki usia pernikahan tahun keempat ini menjadi salah satu pasangan tamu penting Bella.

Hadir dalam dandanan semi-formal, Wisnu berkemeja putih dipadankan dengan jas abu yang senada dengan celana yang sudah menjadi khasnya di atas mata kaki.

Shireen bergaun biru muda yang memang diseragamkan dengan sahabat lain itu, tak lupa memilih tas slempang yang sewarna dengan jas Wisnu sebagai pelengkap penampilannya.

Di akun Instagram pribadinya, Shireen mengunggah swa-gambar atau selfie bersama sang pengantin dengan caption, “Cantikku baik hatiku ,so happy for you @laudyacynthiabella.”