Istri Chester Bannington, Unggah Foto Terakhir Sebelum Suami Bunuh Diri

Surya.co.id | SURABAYA - Kepergian Chester Bennington, vokalis band ternama Linkin Park sepertinya masih membuat keluarga merasa kehilangan. Terlebih bagi sang istri, Talinda Bennington.

Kamis lalu (7/9/2017) Talinda mengunggah foto kebersamaaan keluarga mereka di akun twitternya. Tampak di sana Chester dan Talinda sedang menikmati pemandangan bersama anak-anak.

"This was days b4 (before) my husband took his own life. Suicidal thoughts were there, but you'd. Never kmow. #fuckdepression" (Ini adalah hari-hari sebelum suamiku bunuh diri. Pikiran bunuh diri ada di sana, tapi memang begitu. Tidak ada yang pernah tahu" tulis Talinda sebagai caption foto.

Pada foto tersebut Chester tampak tersenyum lebar. Begitu juga anak-anak yang berada di dekatnya.

Melihat foto Talinda, sejumlah penggemar Chester ikut berkomentar, hingga penulis novel film terkenal J.K Rowling. Seakan memiliki rindu yang sama.

@Sujoy_chazy "He looks so happy...no one knows what happens inside a person's mind..." (Dia terlihat bahagia. Tidak ada seorang pun tahu apa yang terjadi pada benak seseorang)

@jk_rowling "I'm so, so sorry. What a terrible thing."

kepergian tiba-tiba Chester memang mengejutkan banyak penggemarnya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, tanggal 21 Juli 2017 lalu Chester ditemukan meninggal karena gantung diri.