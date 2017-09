Laudya Cynthia Bella Menikah Hari Ini, Para Sahabat Beri Dukungan dari Indonesia

Surya.co.id | SURABAYA - Setelah beberapa saat lalu sempat menguggah foto mendapakan surprise dari para sahabat (bridal shower) dan acara pengajian, Laudya Cynthia Bella dikabarkan melakukan upacara pernikahan hari ini.

Seperti yang diberitakan akun @lambe_lamis di Instagram, terlihat sebuah foto undangan atas nama Engku Erman dan Laudya Cynthia Bella akan melangsungkan pernikahan , Jumat (8/9/2017) di Kuala Lumpur.

Acara bahagia ini agaknya berlangsung tertutup, karena Bella dan teman-teman terdekatnya belum terlihat mengunggah foto maupun insta story detik-detik sakral Bella.

Meski begitu beberapa teman dekatnya, Mely Goeslaw, Irwansyah, dan Dhini Andini nampak sudah berada di Kuala Lumpur kemarin, Kamis (7/9/2017).

Sanjay Mulani, Casting Director MD Entertaiment yang juga teman dekat bela tampak mengunggah fotonya bersama bela dengan caption doa, beberapa saat yang lalu di akun Instagramnya @mulanisanjay

"Today is your new journey in life.. Good luck for you my dear n God bless U always.. so Sory couldn't make it to yur big day.. My pray always for U.. #marriage #weddingbells #happiestmoments #pray #luck #blessed #godisgreat @laudyacynthiabella @mulanisanjay"

Netizen yang melihat postingan Sanjay ini banyak yang menitipkan doa dan mengucapkan selamat

@hanakamelya Today? Can't wait for the news @laudyacynthiabella

@fitriecutez Congrats Bella

@balqis6091 Selamat bella semoga menjadi keluarga samawa sekali seumur hidup amin........ Jumaat barokah