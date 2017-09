Jenuh Melukis Realis, Sadikin Banting Stir Jadi Pelukis Impresionis

Sadikin Pard memamerkan kemampuan melukis pakai kaki di atas kanvas menggunakan cat acrylic di Artology di Leeven & Co Creative Space Surabaya.

Cacat tubuh tak membuat Sadikin Pard jadi minder atau bahkan patah semangat.

Pria asal Malang ini terus berkreasi dan karya-karyanya kini banyak menghiasi galeri The Association of Mouth and Foot Painting Artists (AMFPA) di Swiss.

Mengaku suka melukis sejak masih taman kanak-kanak, Sadikin mengawali kariernya sebagai pelukis dengan gaya realis.

Namun, setelah menggeluti cukup lama ada rasa kejenuhan dalam diri pria kelahiran 29 Oktober 1966 ini.

“Saya dulu banyak mengabadikan karya-karya potret, pemandangan. Tetapi proses melukis realis itu ternyata perlu waktu lama. Aku nggak telaten,” ucap Sadikin yang ditemui usai gelar demo melukis di acara Artology yang digelar Leeven & Co Creative Space, Jumat (8/9/2017).

Maka pandangannya kemudian beralih ke gaya impresionis. Di genre yang sekarang ditekuni ini Sadikin bisa menyelesaikan karyanya hanya dalam hitungan menit.

“Kalau sedang mood, biasanya saya bisa menyelesaikan 10-15 lukisan. Karya itu lebih banyak saya kirim ke Swiss dan disimpan di galeri AMFPA,” ungkap Sadikin yang sudah menjadi anggota AMFPA sejak tahun 1989.

Menurut Sadikin, pelukis Indonesia yang terdaftar di AMFPA hanya sembilan orang. Selain dirinya yang berasal dari Malang, lainnya dari Yogyakarta, Salatiga, Medan, Bali, dan Bandung.

“Dan dari sembilan orang itu yang sudah diterima jadi anggota hanya empat orang,“ imbuhnya.

Ditekankan Sadikin, seseorang bisa diterima sebagai anggota AMFPA bergantung pada kualitas karyanya.