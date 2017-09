Anya Geraldine Foto Bersama Young Lex, Ada yang Bilang Mau Buat Lagu Baru? Lihat Komentar Netizen

Laporan Wartawan SURYA, Any Riaya Nikita

SURYA.co.id - Setelah heboh dibicarakan netizen usai berikan mobil mewah Mercedes Benz untuk kekasihnya, Anya Geraldine lagi-lagi memancing komentar netizen.

Kali ini reaksi netizen dipicu oleh foto yang diunggah selebgram Anya Geraldine di akun instagram @anyageraldine.

Dalam foto tersebut, tampak Anya dan Young Lex tengah berpose jongkok sambil berpangku tangan bak model profesional.

Menggunakan sepatu sneakers, keduanya tampak bergaya sporty.

Anya mengenakan jaket denim dan legging, sedangan Young Lex tampil santai dengan kaus putih dan celana jeans.

"heaven is above, hell is down below. we lived in between, we called it LIFE," begitu caption yang ditulis Anya.

Arti caption Anya tersebut adalah surga ada di atas, neraka di bawah. kita tinggal di antaranya, kita sebut itu kehidupan.

Berita Komentar Netizen (Instagram)

Foto tersebut mengundang puluhan ribu likes dan lebih dari seratus komentar.

Salah satu komentar datang dari akun @evariamaa yang mengatakan, "Bntar lagi mau buat lagu keanya"

Seperti yang diketahui, Young Lex merupakan rapper Indonesia yang kerap berkolaborasi dengan anak-anak muda yang berpengaruh di dunia maya.

Salah satu selebgram yang pernah berkolaborasi dengannya adalah Awkarin, yang juga merupakan salah satu sahabat Anya Geraldine. (*)