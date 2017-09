Mulan Jameela Kerap Dihujat Netizen di Media Sosial, Kali Ini Ia Justru Dipuji, Tumben?

SURYA.co.id - Mulan Jameela, mantan rekan duet Maia Estianty kerap diperbincangkan netizen.

Apalagi ketika ia dinikahi siri oleh Ahmad Dhani, mantan suami dari mantan rekan duetnya.

Mulan Jameela bahkan diberi julukan Perebut Laki Orang atau Pelakor.

Dilansir dari akun Instagram @ahmaddhaniprast memosting foto Mulan Jameela.

Dhani unggah foto ini, Mulan Jameela dapat pujian

"Taken by me w/ iPhone," tulis akun Instagram @ahmaddhaniprast pada postingannya.

Kerap dihujat, dilihat dari kolom komentar postingan foto Mulan Jameela pada akun instagram @ahmaddhaniprast banyak menuai pujian.

Foto Mulan Jameela yang dipuji banyak netizen (Instagram)

"Meski bertopeng, auranya teh @mulanjameela1 bersinarrr ....l teruslah bangkit dan berkaryaaaaaa," tulis akun @lennynenglennylh.

"Cantiknya @mulanjameela1. mas @ahmaddhaniprast top," timpal akun @erni_hermawati79.