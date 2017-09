Terjawab! Teka-teki Tanggal Pernikahan Laudya Cynthia Bella, Ternyata Tak Lama Lagi

SURYA.co.id - Artis Laudya Cyinthia Bella kini menghitung hari untuk diperistri duda asal Negeri Jiran Malaysia, Engku Emran.

Rangkaian acara jelang pernikahan seperti pengajian telah dilakukan keluarga Bella.

Teman-teman Bella juga telah menggelar acara bridal shower untuk menyambut hari bahagia sahabatnya belum lama ini.

Meski begitu, hingga kemarin hari H pernikahan masih tertutup rapat.

Teka-teki itu baru dibuka, ketika seorang sahabat Bella tanpa sengaja menulis hari bahagia itu di instastorynya.

Berikut tulisannya:

"Kesayanganku... minggu depan akan jadi Mrs E...

Sampe ketemu minggu depan ya.. can't wait for the big day (imoji love)

Jaga kesehatan... Mrs E to be 16Sept2017

Can't Wait (imoji Love)"

Merunut pada keterangan di atas, diperkirakan hari bahagia artis film The Virgin itu akan berlangsung tanggal 16 September 2017.

Tangal pernikahan Bella. (instagram)

Kabar ini disambut antusias netizen.