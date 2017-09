Sutradara Hollywood Asal Blitar Livi Zheng Selipkan Gamelan Bali di Film Terbarunya

Sutradara film Hollywood, AS, dari Indonesia Livi Zheng, saat mengunjungi kantor redaksi Kompas.com di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

SURYA.co.id - Berkarier di Amerika Serikat dan sudah bekerja sama dengan sineas-sineas Hollywood, tak membuat sutradara Livi Zheng melupakan kampung halamannya, Indonesia.

Buktinya, Livi berencana memasukkan musik gamelan Bali ke dalam scoring film laga terbarunya, Insight.

"Aku mau nambahin banyak musik gamelan," kata Livi Zheng, Selasa (5/9/2017).

Untuk itu, ia mengajak maestro gamelan Bali yang menetap di AS, I Nyoman Wenten, untuk menggarap musik gamelannya.

Kebetulan saat ini ia sedang memproduksi film dokumenter yang mengangkat kisah hidup I Nyoman Wenten dan gamelan Bali.

"Kolaborasi sama I Nyoman Wenten," ujar Livi yang pernah menyutradarai film Brush with Danger itu.

Hanya satu alasan Livi memasukkan unsur musik gamelan Bali dalam film Insight. Apa itu?

"Supaya lebih ada berbau Indonesianya," kata sutradara kelahiran Blitar ini sambil tersenyum.

Film Insight berkisah tentang kakak beradik petarung, Jian ( Ken Zheng) dan Bao, yang memiliki bakat indera keenam. Namun, mereka memilih jalan hidup berbeda.

Masalah muncul ketika Jian menerima kabar mengejutkan, Bao tewas di Los Angeles, AS.

Jian pun terbang ke Amerika untuk menyelidiki penyebab kematian saudaranya hingga harus berhadapan dengan sindikat mafia.

Film yang direncanakan tayang pada 2018 ini menghadirkan sejumlah artis peran Hollywood.

Beberapa di antaranya Tony Todd (Final Destination), Keith David (Armageddon dan The Chronicles of Riddick), John Savage (The Godfather III), dan Francois Chau (Teenage Mutant Ninja Turtles II). (Andi Muttya Keteng Pangerang)

Berita ini sudah tayang di kompas.com dengan judul : Livi Zheng Tambahkan Gamelan Bali dalam Film Laga Terbarunya