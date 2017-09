Pimpin Pasar Sedan dan SUV, BMW Luncurkan Seri Baru, ini Fitur-fitur Menariknya

All New BMW- Operation Manager PT Astra Inyernasional Tbk, Teguh Widodo (kanan) menjelaskan All New BMW Seri 5 yang dilu curkan di Surabaya, Senin (4/9/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Pangsa sedan di Jawa Timur di semester I masih dipimpin brand BMW. Dari 159 unit sedan premium yang terjual di Jatim dari semua brand, hingga Juni 2017, BMW tercatat penjualan 78 unit.

"Dari jumlah itu sekitar 30 persen seri BMW 3, BMW SUV sebesar 30 persen dan siswanya seri 5 dan X5," jelas Teguh Widodo, Operation Manager PT Astra International Tbk, Authorized BMW Dealer, di sela pameran BMW di atrium Grand City, Selasa (5/9/2017).

Dengan angka itu membuat pihaknya percaya diri melaunching seri baru BMW untuk pasar Jatim. Yaitu, BMW Seri 5.

Dengan dua varian mesin, meliputi All New BMW 530i Luxury Line bensin dan All New BMW 520d dengan mesin diesel.

“Sejak diperkenalkan di Jakarta, hingga kini sudah ada inden 100 unit yang berasal dari Jatim. Lumayan bagus. Padahal ekspektasi kami hanya 50 unit ternyata bisa 100 unit,” jelas Teguh.

Dengan inden yang besar itu, proses distribusinya menjadi cukup lama. Karena hingga kini, jatah seri terbaru ini baru bisa diberikan 15 unit untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

“Kami akan minta tambahan. Karena ini di luar ekspektasi. Namun jika permintaan tambahan itu tidak ditambah kemungkinan kami akan menutup inden hingga tahun depan. Kami distribusi yang sudah inden di awal-awal,” tambah Bayu Riyanto, Vice President of Sales BMW Indonesia.

Respons pasar itu, kemungkinan besar karena fitur-fitur baru di BMW seri 5 yang cukup menarik.

Di mana fitur-fitur itu lebih memudahkan pengendara. Misalnya mobil bisa parkir sendiri tanpa pengendara memegang setir atau menginjak kompling dan gas.

Bisa menerima telepon atau menolak telepon masuk hanya dengan mengibaskan tangan ke kanan dan ke kiri. Bahkan bisa membesarkan atau mengecilkan volume musik hanya dengan memutar jari ke kanan atau kiri.

Bayu mengakui pasar sedan premium saat ini memang cukup bagus. Terutama di Jawa Timur. Ketika merek lain mengalami penurunan, namun BMW justru tumbuh walau hanya 1,5 persen pada semester satu 2017 ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kami sangat bersemangat untuk memperluas jangkauan penjualan sedan bisnis premium ini. Terutama setelah melihat respon yang luar biasa dari parapelanggan setia BMW,” lanjut Bayu.

Untuk dua varian mesin ini, BMW menawarkan harga yang cukup rasional sesuai dengan fitur yang diberikan.

Untuk tipe All New BMW 520d Luxury Line dijual dengan harga Rp 1,21 miliar off the road dan All New BMW 530i rakitan Indonesia dengan harga Rp 1,38 miliar.