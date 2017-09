Job Fair Banyuwangi Sediakan 2.000 Lowongan Kerja, Pemkab Buka Stan Khusus Pencari Kartu Kuning

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Pemkab Banyuwangi kembali menggelar Bursa Kerja atau Job Market Fair (JMF), Selasa (5/9/2017).

Job fair digelar di GOR Tawang Alun pada 6 - 8 September 2017 ini menawarkan 2.000 lowongan pekerjaan dari 52 perusahaan.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, bursa kerja ini rutin digelar untuk membantu calon tenaga kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai kompetensinya.

Ajang mempertemukan perusahaan dengan calon tenaga kerja.

”Masyarakat bisa menangkap peluang dan memanfaatkan sebaik-baiknya acara ini untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Begitu pun perusahaan, langsung menggelar wawancara dengan pelamarnya. Jadi klop,” ujar Anas, Selasa (5/9/2017).

Selain gencar mengupayakan ketersediaan lapangan pekerjaan, Pemkab Banyuwangi terus berupaya mencetak enterpreneur muda yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Pelatihan-pelatihan pun digelar, khususnya bagi pelajar dan pemuda.

Mulai dari pelatihan kewirausahaan, internet marketing, pembuatan batik, kerajinan, hingga perbengkelan.

”Dengan beragam program yang saling mendukung, pendapatan per kapita warga melonjak dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun, meski tentu masih banyak problem ekonomi yang harus diselesaikan bersama,” kata Anas.

Sedang Kepala Disnakertrans Alam Sudrajat menambahkan, JMF yang digelar sejak 2013 cukup efektif untuk menekan jumlah pengangguran.

Tahun pertama (2013), Anas merinci JMF mampu menyerap 1.000 tenaga kerja. Tahun 2014-2016, masing-masing menyerap sekitar 800 tenaga kerja.