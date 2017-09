Tri Indonesia Jangkau Milenial Lewat Jaringan Inovasi Digital

Eko Pudji Kristiarso, Head of Region East Java sedang melayani pelanggan Tri, sebagai apresiasi dalam rangka HPN di 3Store, Surabaya, Senin (4/9/2017).

SURYA.co.id | SURABAYA - Tri Indonesia atau operator seluler GSM 3 menghadirkan inovasi digital yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya.

Sejak tahun lalu, layanan pelanggan berbasis digital telah diterapkan mulai dari 3Store yang hadir dengan interior yang fun dan meminimalkan konvensional desk dan seat menghadirkan digital touch points, hingga layanan 3Care berbasis digital chat.

Dalam setahun layanan pelanggan berbasis digital Tri meningkat menjadi 30 persen dari tahun lalu yang hanya 5 persen. Peningkatan ini menunjukkan pelanggan millennials dengan digital lifestyle.

"Layanan berbasis digital kami wujudkan untuk lebih dekat dan mempermudah akses para pelanggan kami yang 80 persen-nya adalah millennials," kata Firman Alamsyah, EVP Region Tri Indonesia, Senin (4/9/2017).

Karena itu pihaknya, sebisa mungkin hadir dalam platform yang banyak digunakan oleh mereka, seperti melalui aplikasi WhatsApp, BBM, Line dan akun sosial media seperti Facebook, Twitter, Google+.

Tahun ini, pihaknya juga meluncurkan Bima+ personal digital assistant dan creative hub bagi para millennials.

"Mereka bisa berinteraksi langsung dengan 3care agent kami melalui chat dalam bima+ yang bisa dengan mudah di unduh melalui PlayStore," tambah Firman.

Bersamaan dengan momen perayaan Hari Pelanggan Nasional, jajaran direksi Tri Indonesia, di antaranya Director of Human Resources, Wahyudin Adikusumah, dan Head of Customer Engagement & Operation, Julandi George Fransiskus, hadir langsung memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan di gerai layanan pelanggan 3Store Mall Ambassador Jakarta Selatan.

Eko Pudji Kristiarso Head Of Region East Java di 3Store Jatim Expo Jl Ahmad Yani, Surabaya.

Selain itu, Director of ICGR Chandra Hawan Aden bersama Head of Brand Communication Fahroni Arifin hari ini juga berkesempatan menjadi petugas 3Care dan melayani pelangan melalui digital chat di Plaza Kuningan.

Hal ini merupakan wujud komitmen Tri untuk mendengar dan mewujudnyatakan aspirasi pelanggan.

“Dalam kesempatan ini kami ingin lebih dekat menjangkau para pelanggan kami, ingin mendengarkan secara langsung aspirasi mereka, serta memberikan pelayanan terbaik yang diharapkan oleh para pelanggan. Masukan dari pelanggan merupakan hal utama yang dapat menjadikan Tri lebih baik," jelas Firman.

Masih dalam rangka HPN, Tri memberikan kejutan spesial berupa produk sesuai kebutuan pelanggan.

Selain itu, para pelanggan millennials Tri yang aktif berinteraksi di social media Facebook & Twitter Tri Indonesia juga bisa mendapatkan kejutan menarik dengan mengikuti “fun quiz” serta “surprise offering” bagi pelanggan yang mengunjungi gerai 3Store

Berbagai layanan pelanggan dihadirkan sehingga mereka bisa memilih layanan yang paling mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Melalui sosial media pelanggan dapat menimati berbagai informasi produk & service terbaru kami, dengan bima+ pelanggan bisa chat langsung dengan agent 3Care Tri, melakukan cek kuota, pembelian pulsa, paket data, serta content digital seperti RBT, Music, Movie, Games yang bisa memanjakkan pelanggan.