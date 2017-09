Bella Unggah Foto Pengajian, Netizen Berdoa: Semoga Dilancarkan hingga Hari H

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah penyanyi cantik Raisa Andriani, kini kabarnya giliran artis cantik Laudya Cynthia Bella akan melepas masa lajang.

Perempuan kelahiran Bandung 24 Februari 1988 ini beberapa menit lalu mengunggah foto layaknya prosesi pengajian, sebelum menuju momen membahagiakan.

Rangkain foto pertama pengajian yang diunggah Bella, bertulis "Bismillaaaaahhh.. One step closer to the happiness

#family

#lovealways"

Laudya Cynthiabella (foto: instagram/laudyacynthiabella)

Sementara rangkaian foto ke dua, Bella banyak menggunggah berbagai ekspresinya selama acara pengajian. Bella tampak cantik dan anggun menggunakan busana warna terang dan kalem.

""One step closer to the happiness"

Ini Part of the best moment in my life,proses yang begitu cepat. Saya percaya dengan "takdir".

Saya boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Dan ini adalah perjalanan hidup saya yang Allah atur. Proses demi proses selalu saya syukuri dan nikmati.

Terimakasih ya Allah

#BAE"

Memang belum diketahui pasti foto tersebut terkait rangkaian acara pernikahannya, atau bukan. Ini karena Bella sedikit tertutup terkait berita bahagia tersebut.

Namun dari kedua foto tersebut, netizen seolah yakin bahwa Bella akan segera melangsungkan pernikahan. Sebagian besar mereka menitipkan dia di kolom komentar.

@della.mohan "Cantiknya bella... Lancar jaya sampai hari H.. Amin ya allah"

@sizulubisInsya Allah Smoga dilancarkan hingga hari H nya ya dek bella,amiiin ya Rabb

@mutiaradara "Cantek bgt. Kira" warna lipstiknya apa ya

@tikaaulya seger rek"

Sebelumnya terdengar kabar, Bella akan menikah dengan seorang pria asal Malaysia bernama Engku Erman.

Kabar ini semakin kuat, saat Bella mengunggah fotonya bersama Engku Erman, dan anak perempuannya dari istri pertama. (*)